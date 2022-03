Osaka: “Kyrgios? È come mio fratello, siamo uguali in tanti aspetti per cosa sentiamo in campo”

Sorprendenti dichiarazioni della ex n.1 Naomi Osaka in difesa di Nick Kyrgios. La nipponica non parla dell’ultimo fattaccio che ha visto protagonista l’australiano nella sconfitta contro Sinner, ma sente che i problemi di Nick sono assai affini ai suoi. Per entrambi, la gestione della pressione e del contesto è un peso davvero importante, a volte insostenibile. Entrambi hanno parlato apertamente dei propri problemi mentali, e ne hanno parlato anche insieme.

“Quando sono sul tour con gli uomini, mi piace venire a guardarlo, ho pensato che fosse come mio fratello, come se fossimo uguali su tanti aspetti per quello che sentiamo in campo e come ci relazioniamo con il contesto esterno”.

“Non so se vuole che ne parli anche io, ma dopo gli US Open siamo entrati in contatto. Per me, è stato molto interessante perché non ho mai potuto davvero capire com’era la sua vera personalità. Ma direi che è un bravo ragazzo, molto educato e abbiamo parlato di queste cose, ma non in modo profondo, un po’ più a livello generale. Ho sempre pensato che il suo comportamento fosse quello di qualcuno che non riesce a gestire la pressione, quindi si sente un po’ sopraffatto, e mi relaziono molto con quella sensazione”.

“Ma penso che lo canalizziamo in modi diversi. Sento che anche lui ha molte responsabilità e pressione, per la sua gente, venendo sui campi di allenamento, ha molti ragazzi che lo guardano. Penso che sia un po’ come una moneta, con due lati diversi”.