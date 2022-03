Francisco Cerundolo arriva alle semifinali di Miami con due ritiri all’attivo e vinto sempre da sfavorito (Video)

Sicuramente sono state due settimane importanti quelle di Francisco Cerundolo che per la prima volta in carriera è approdato ieri sera alle semifinali del torneo Masters 1000 di Miami.

L’argentino ha approfittato di due ritiri contro Opelka e Sinner e di due medical time out contro Griekspoor e Tiafoe.

Da segnalare che in ogni partita disputata Francisco era sempre lo sfavorito.

Ora in semifinale sfiderà contro-pronostico Casper Ruud n.8 del mondo.

La settimana a Miami di Francisco Cerundolo

SF 01.04. Cerundolo F. – Ruud C. 4.97 1.18

30.03. Cerundolo F. – Sinner J. QF 4-1 5.57 1.15

29.03. Cerundolo F. – Tiafoe F. R16 62-7, 7-63, 6-2 3.06 1.38

28.03. Cerundolo F. – Monfils G. 3R 6-2, 6-3 5.16 1.16

25.03. Cerundolo F. – Opelka R. 2R 6-1, 3-1 5.13 1.17

23.03. Cerundolo F. – Griekspoor T. 1R 7-5, 4-6, 6-3 3.07 1.37