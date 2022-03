Thiem positivo al Covid dopo la sconfitta a Marbella

Non un rientro fortunato quello di Dominic Thiem. Fermo da mesi per problemi al polso, il campione di US Open 2020 è finalmente tornato in torneo al Challenger di Marbella ieri. Purtroppo per lui, è stato sconfitto all’esordio (in due set da Cachin) e, rientrando in hotel alla sera, non si è sentito bene. Un test Covid è risultato positivo. Ecco la sua dichiarazione, scritta sul proprio profilo social

“Ultimamente le buone notizie non durano a lungo… ieri sera, dopo cena, ho iniziato a sentirmi male e non ho passato una buona nottata. Visto che avevo sviluppato sintomi lievi, questa mattina ho deciso di fare un test, che è risultato positivo al COVID-19. Ora devo aspettare e vedere come si sviluppa. Vi terrò aggiornati. Grazie a tutti in anticipo per il vostro supporto!”