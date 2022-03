Masters 1000 Miami: Sinner prenota la semifinale?, con Cerundolo quote rasoterra per la vittoria

Battuto anche Kyrgios, Jannik Sinner affronta Francisco Cerundolo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami e lo fa da grande favorito per avanzare al penultimo atto del torneo. L’azzurro, riporta Agipronews, è in quota a 1,16, mentre l’argentino parte piuttosto indietro a 4,75. I pronostici sono per una vittoria in due set in favore dell’altoatesino, offerta a 1,50, mentre il 2-1 sempre per Sinner vale 3,75 volte la posta. L’altoatesino prima di Kyrgios aveva superato già Ruusuvuori e Carreno Busta.

Italia ancora presente anche nel doppio, dove la coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli affronta in semifinale il duo Koolhof/Skupski. Gli azzurri partono indietro sulla carta, tanto che il loro successo si gioca a 2,20, mentre la vittoria dei loro avversari è vista a 1,60.

today, 21:00 QF Sinner (9) – Cerundolo 0-0 1.17 5.21

tomorrow, 03:00 QF Ruud (6) – Zverev (2) 0-2 3.42 1.32

tomorrow, QF Alcaraz (14) – Kecmanovic 0-0 1.19 4.81

tomorrow, 17:00 QF Medvedev (1) – Hurkacz (8) 2-1 1.25 4.03