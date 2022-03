Spettacolo Carlos Alcaraz! Lo spagnolo gioca un gran match e batte Tsitsipas in due set a Miami (Video)

Carlos Alcaraz ha solo 18 anni e un solo anno nel circuito ATP, ma cominciano già a mancare gli aggettivi per quello che sta già facendo nella sua ancora molto breve carriera da professionista. Nella notte italiana, il giovane di Murcia ha messo in scena forse il miglior spettacolo della sua carriera, sconfiggendo – e in molti momenti dominando – uno dei migliori giocatori del mondo e si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, USA, e avvicinarsi al risultato (semifinale) che ha ottenuto a Indian Wells.

Alcaraz ha sconfitto il greco numero cinque del mondo Stefanos Tsitsipas 7-5, 6-3 negli ottavi di finale in una partita risolta in poco meno di due ore. Il greco ha iniziato la partita benissimo, dominando i primi 45 minuti, ma quando tutto sembrava risolto lo spagnolo è andato in un assoluto stato di grazia per 30 minuti. I sette giochi conquistati dal 2-5 e 7-5, 2-0 sono stati tra i migliori che si sono visti nel circuito negli ultimi mesi.

Nei quarti di finale, il nativo di Murcia affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, 48°, che ha sconfitto in tre set Taylor Fritz, vincitore ad Indian Wells.