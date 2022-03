Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma completo di

STADIUM – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis vs [2] Alexander Zverev

2. [1] Daniil Medvedev vs Jenson Brooksby

3. A. Sasnovich or B. Bencic vs [WC] Daria Saville (non prima ore: 21:00)

4. Naomi Osaka vs [9] Danielle Collins (non prima ore: 01:00)

5. [11] Taylor Fritz OR Tommy Paul vs Sebastian Korda OR Miomir Kecmanovic (non prima ore: 03:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Casper Ruud vs [10] Cameron Norrie

2. [WC] Nick Kyrgios vs [9] Jannik Sinner

3. Francisco Cerundolo vs [28] Frances Tiafoe

4. Lloyd Harris vs [8] Hubert Hurkacz

5. [3] Stefanos Tsitsipas OR [25] Alex de Minaur vs [14] Carlos Alcaraz (non prima ore: 01:00)

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs [6] Wesley Koolhof / Neal Skupski

2. [DA SR] Kirsten Flipkens / Sania Mirza vs [ALT] Ekaterina Alexandrova / Zhaoxuan Yang (non prima ore: 18:00)

3. [1] Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Alicja Rosolska / Erin Routliffe (non prima ore: 20:00)

4. [WC] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

5. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Federico Delbonis / Maximo Gonzalez