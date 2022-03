Prima vittoria nel circuito challenger per Flavio Cobolli vincente a Zadar (Video)

Flavio Cobolli ha conquistato questa mattina il primo torneo del circuito challenger in carriera.

Il 19enne romano (n.165 ATP, best ranking), sesta testa di serie, ha sconfitto nella finale del torneo challenger di Zadar il polacco Daniel Michalski (n.337 ATP), partito dalle qualificazioni, per la prima volta in carriera giunto all’ultimo atto di un Challenger con il risultato di 64 62 in 1 ora e 28 minuti di partita.

Da segnalare che Cobolli nel primo set sotto per 1 a 4, con un break, ha piazzato da quel momento un bel parziale di cinque game consecutivi e vinto la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro dal 2 pari e dopo che i primi quattro game sono stati break, inseriva il turbo e portava a casa quattro giochi consecutivi vincendo la partita per 6 a 2.

CHALLENGER Zadar (Croazia) – Finale, terra battuta

ATP Zadar Daniel Michalski Daniel Michalski 4 2 Flavio Cobolli [6] Flavio Cobolli [6] 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Michalski 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Michalski 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 D. Michalski 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Michalski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Michalski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-1 → 3-1 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [Q] Daniel Michalskivs [6] Flavio Cobolli0 ACES 33 DOUBLE FAULTS 237/63 (59%) FIRST SERVE 32/58 (55%)19/37 (51%) 1ST SERVE POINTS WON 26/32 (81%)9/26 (35%) 2ND SERVE POINTS WON 6/26 (23%)7/13 (54%) BREAK POINTS SAVED 4/7 (57%)9 SERVICE GAMES PLAYED 96/32 (19%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/37 (49%)20/26 (77%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/26 (65%)3/7 (43%) BREAK POINTS CONVERTED 6/13 (46%)9 RETURN GAMES PLAYED 928/63 (44%) SERVICE POINTS WON 32/58 (55%)26/58 (45%) RETURN POINTS WON 35/63 (56%)54/121 (45%) TOTAL POINTS WON 67/121 (55%)