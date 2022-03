Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Domenica 27 Marzo 2022. In campo Fabio Fognini e Jannik Sinner

STADIUM – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Paula Badosa vs Yulia Putintseva

2. [WC] Nick Kyrgios vs [31] Fabio Fognini (non prima ore: 19:00)

3. [28] Frances Tiafoe vs Juan Manuel Cerundolo

4. Madison Brengle vs [2] Iga Swiatek (non prima ore: 01:00)

5. Mackenzie McDonald vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 03:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hugo Gaston vs [10] Cameron Norrie

2. [WC] Linda Fruhvirtova vs [12] Victoria Azarenka (non prima ore: 19:00)

3. [14] Cori Gauff vs Shuai Zhang

4. [Q] Lauren Davis vs [28] Petra Kvitova

5. Francisco Cerundolo vs [22] Gael Monfils (non prima ore: 01:00)

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Austin Krajicek / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Hubert Hurkacz / John Isner

2. [6] Casper Ruud vs [30] Alexander Bublik

3. [16] Jessica Pegula vs [17] Elena Rybakina (non prima ore: 20:00)

4. [17] Pablo Carreno Busta vs [9] Jannik Sinner

5. [Q] Thanasi Kokkinakis vs [Q] Denis Kudla

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [21] Veronika Kudermetova vs Shelby Rogers

2. Anhelina Kalinina vs Beatriz Haddad Maia

3. Pedro Martinez / Lorenzo Sonego vs [6] Wesley Koolhof / Neal Skupski

4. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs [Alt] Marin Cilic / Lukasz Kubot

5. [WC] Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

COURT 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [OSE] Alizé Cornet / Jil Teichmann

2. [WC] Belinda Bencic / Ana Konjuh vs [ALT] Magda Linette / Sara Sorribes Tormo (non prima ore: 18:30)

3. [1] Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya (non prima ore: After Suitable Rest)

4. [OSE] Paula Badosa / Aryna Sabalenka vs [ALT] Ekaterina Alexandrova / Zhaoxuan Yang (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov

6. Matthew Ebden / Max Purcell vs Federico Delbonis / Maximo Gonzalez