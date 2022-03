Archeo Tennis: 22 marzo 2006, la prima chiamata del “falco”

Il 22 marzo 2006 è una data molto particolare nella storia moderna del tennis. Al Miami Open – che allora si giocava nello storico impianto di Key Biscayne – fu introdotto per la prima volta sul tour Pro il sistema di controllo elettronico della chiamata della palla, Hawk-Eye technology (ribattezzato in Italia “Occhio di Falco”). Oggi è una consuetudine, anzi fa molto strano – e provoca pure aspre polemiche – quando nei campi secondari il sistema tecnologico non è disponibile. Molti ne chiedono anche l’introduzione su terra battuta, nonostante si possa verificare il vero segno lasciato dalla palla. Le nuove normative di sicurezza imposte dal Covid hanno accelerato il processo di introduzione del controllo elettronico, tanto che in vari tornei ormai i giudici di linea sono stati accantonati completamente. Il primissimo torneo ad essersi affidato alla sola tecnologia per valutare la palla in campo, lo ricordiamo, sono le NextGen Finals di Milano.

Tornando al debutto dell’Hawk-Eye technology, fu Jamea Jackson a chiamare per la primissima volta il controllo del segno della palla. Era un match di primo turno, con la 19enne americana opposta alla connazionale Ashley Harkleroad. Sfortunatamente per lei, la chiamata fu confermata dal sistema elettronico, visualizzata in campo sullo schermo gigante. “Non ho avuto ragione, ma è stato fantastico”, disse la Jackson a fine partita. “Toglie molta pressione. Non ti arrabbi; giochi e non devi più preoccuparti delle chiamate. Volevo essere la prima a farlo, avendo questa opportunità”. Più avanti nella partita, fu Harkleroad a diventare la prima giocatrice a chiamare l’intervento del “falco” e invertire il giudizio del giudice di linea grazie alla tecnologia Hawk-Eye. Alla fine, Jamea Jackson vinse la partita col punteggio di 7-5, 6-7, 7-5.

La nuova regola concedeva ai giocatori due Challenger per set per rivedere le chiamate del giudice di linea. Se il responso del controllo elettronico era positivo per il tennista che l’ha chiesto, il giocatore manteneva entrambi i Challenger; altrimenti “la sfida” era persa e si perdeva la chance.

Oggi sarebbe impensabile fare a meno di questa tecnologia, ma è curioso riavvolgere il nastro a quei giorni, poiché molti tennisti, anche di vertice, si dissero al momento contrari all’introduzione del controllo elettronico.

“Quello che sta succedendo è una follia”, disse Roger Federer, “Un puro spreco di denaro”. Poco dopo ritrattò queste dichiarazioni, dicendosi favorevole al sistema, ma forse anche per questo il campione svizzero ha sempre avuto un “pessimo rapporto” con Hawk-Eye technology… Il più duro tra i top fu certamente Marat Safin: “Sono totalmente contrario. Distruggerà lo spirito del gioco; perderemo fluidità. Chi è il genio che ha avuto un’idea così stupida?”.

Le polemiche più fondate furono in realtà sul discorso dell’equità. Infatti per diverso tempo, per colpa dei discreti costi di implementazione del sistema, solo il campo principale di un torneo o comunque pochi campi erano dotati del controllo elettronico della chiamata. “Non vedo perché questo sistema dovrebbe essere utilizzato sul campo centrale e non sugli altri campi”, disse allora il francese Arnaud Clement dopo essere passato al secondo turno senza l’opportunità di utilizzare i Challenger, avendo giocato su di un campo secondario. “Capisco le ragioni tecniche. Ma in fondo tutti dovrebbero essere allo stesso livello”.

Più volte il sistema è stato criticato per scarsa accuratezza. I creatori della tecnologia hanno sempre assicurato grande affidabilità e percentuali di scarto rispetto al vero punto di contatto della palla con il campo quasi nulle. Tuttavia nel corso degli anni più volte le immagini tv hanno confermato una certa discrepanza tra impatto reale e la simulazione (seppur molto accurata) di Hawk-Eye. Per questo si è fatto strada nel tempo il nuovo sistema Foxtenn, che a differenza di Hawk-Eye non è una simulazione computerizzata ma utilizza telecamere ad altissima frequenza che riescono ad immortalare il vero punto di contatto della palla col terreno, diventando praticamente infallibile.

Ad ogni modo, da 16 anni a questa parte il tennis è molto cambiato grazie alla tecnologia in campo.

Marco Mazzoni