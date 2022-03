Masters 1000 e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 21 Marzo 2022. In campo 4 azzurri

GRANDSTAND – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Petra Martic vs [WC] Christina McHale

2. [6] Magdalena Frech vs [WC] Whitney Osuigwe

3. [9] Lauren Davis vs [DA SR] Priscilla Hon

4. [WC] Caroline Dolehide vs [13] Dayana Yastremska

5. [WC] Mirjam Bjorklund vs [19] Vera Zvonareva

6. Renata Zarazua vs [14] Qiang Wang

BUTCH BUCHHOLZ – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tennys Sandgren vs [21] Elias Ymer

2. [3] Kevin Anderson vs Alex Bolt

3. Nicolas Kicker vs [22] Ernesto Escobedo

4. [11] Sam Querrey vs [PR] J.J. Wolf

5. [12] Steve Johnson vs [WC] Michael Mmoh

6. Jack Sock vs [18] Aleksandar Vukic

COURT 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Xinyu Wang vs [WC] Elvina Kalieva

2. [WC] Alycia Parks vs [18] Kamilla Rakhimova

3. [11] Diane Parry vs [DA SR] Kirsten Flipkens

4. Xiyu Wang vs [16] Chloe Paquet

5. [5] Claire Liu vs Lesia Tsurenko

6. [10] Marie Bouzkova vs Anastasia Gasanova

COURT 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Jaume Munar vs Christopher O’Connell

2. Tomas Machac vs [16] Andreas Seppi

3. [9] Daniel Elahi Galan vs [WC] Martin Damm

4. [2] Holger Rune vs [WC] Shintaro Mochizuki

5. Dmitry Popko vs [13] Thiago Monteiro

COURT 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Olga Govortsova vs [15] Dalma Galfi

2. [DA SR] Tatjana Maria vs [23] Harriet Dart

3. Stefanie Voegele vs [20] Aleksandra Krunic

4. Maddison Inglis vs [21] Ekaterine Gorgodze

5. [12] Lucia Bronzetti vs Lesley Pattinama Kerkhove

COURT 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Storm Sanders vs [17] Jule Niemeier

2. [4] Martina Trevisan vs Yue Yuan

3. Thiago Agustin Tirante vs [23] Emilio Gomez

4. [8] Denis Kudla vs [WC] Gustavo Heide (non prima ore: 21:30)

COURT 5 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Kaja Juvan vs Lin Zhu

2. [DA SR] Katarina Zavatska vs [24] Rebecca Marino

3. [8] Harmony Tan vs Daria Snigur

4. [7] Anna Kalinskaya vs Anna-Lena Friedsam

5. Mai Hontama vs [22] Anastasia Potapova

COURT 6 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Taro Daniel vs Max Purcell

2. [5] Peter Gojowczyk vs [PR] Cedrik-Marcel Stebe

3. Mikhail Kukushkin vs [14] Radu Albot

4. Hugo Grenier vs [20] Vasek Pospisil

5. Christopher Eubanks vs [17] Liam Broady

COURT 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jay Clarke vs [24] Bjorn Fratangelo

2. Mitchell Krueger vs [15] Stefan Kozlov

3. [6] Thanasi Kokkinakis vs Thomas Fabbiano

4. [WC] Ulises Blanch vs [19] Mats Moraing

5. [1] Joao Sousa vs Fernando Verdasco

6. [4] Yoshihito Nishioka vs Egor Gerasimov