WTA 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi già al secondo turno. Presente anche Jasmine Paolini

WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

(WC) Hailey Baptiste vs Irina-Camelia Begu

Qualifier vs Aliaksandra Sasnovich

Bye vs (25) Daria Kasatkina

(22) Belinda Bencic vs Bye

Alison Van Uytvanck vs Marta Kostyuk

Heather Watson vs Arantxa Rus

Bye vs (15) Elina Svitolina

(11) Emma Raducanu vs Bye

Qualifier vs Katerina Siniakova

Greet Minnen vs (WC) Daria Saville

Bye vs (23) Simona Halep

(27) Camila Giorgi vs Bye

Qualifier vs Ajla Tomljanovic

(WC) Robin Montgomery vs Qualifier

Bye vs (6) Karolina Pliskova

(3) Anett Kontaveit vs Bye

Ann Li vs Mayar Sherif

Jil Teichmann vs Alison Riske

Bye vs (31) Alizé Cornet

(18) Leylah Fernandez vs Bye

Karolina Muchova vs Tereza Martincova

Naomi Osaka vs Astra Sharma

Bye vs (13) Angelique Kerber

(9) Danielle Collins vs Bye

Caroline Garcia vs Anna Bondar

Misaki Doi vs Qualifier

Bye vs (19) Tamara Zidansek

(32) Sara Sorribes Tormo vs Bye

Kaia Kanepi vs Maryna Zanevska

Magda Linette vs Qinwen Zheng

Bye vs (8) Ons Jabeur

WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – Parte Bassa

(5) Paula Badosa vs Bye

(SR) Laura Siegemund vs Qualifier

Yulia Putintseva vs (WC) Nastasja Schunk

Bye vs (30) Marketa Vondrousova

(20) Elise Mertens vs Bye

(WC) Linda Fruhvirtova vs Danka Kovinic

Ekaterina Alexandrova vs Jasmine Paolini

Bye vs (12) Victoria Azarenka

(16) Jessica Pegula vs Bye

Panna Udvardy vs Sloane Stephens

Elena-Gabriela Ruse vs Ana Konjuh

Bye vs (17) Elena Rybakina

(26) Madison Keys vs Bye

(WC) Sofia Kenin vs Anhelina Kalinina

Beatriz Haddad Maia vs Nuria Parrizas Diaz

Bye vs (4) Maria Sakkari

(7) Garbiñe Muguruza vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Clara Burel vs Qualifier

Bye vs (28) Petra Kvitova

(21) Veronika Kudermetova vs Bye

Qualifier vs Kristina Kucova

Amanda Anisimova vs Shelby Rogers

Bye vs (10) Jelena Ostapenko

(14) Cori Gauff vs Bye

(WC) Ashlyn Krueger vs Qualifier

Shuai Zhang vs Clara Tauson

Bye vs (24) Sorana Cirstea

(29) Liudmila Samsonova vs Bye

(WC) Alexandra Eala vs Madison Brengle

Qualifier vs Viktorija Golubic

Bye vs (2) Iga Swiatek