Challenger Zadar: Il Main Draw ed il Tabellone di Qualificazione. 11 azzurri presenti tra Md e Quali. Mager guida il seeding

CHALLENGER Zadar (Croazia) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Mager, Gianluca vs Ajdukovic, Duje

Giustino, Lorenzo vs Piros, Zsombor

Elias, Gastao vs Qualifier

Qualifier vs (5) Agamenone, Franco

(3) Martin, Andrej vs Qualifier

Qualifier vs Svrcina, Dalibor

(WC) Poljicak, Mili vs Qualifier

Fatic, Nerman vs (7) Kuzmanov, Dimitar

(8) Guinard, Manuel vs Zeppieri, Giulio

Qualifier vs Rosol, Lukas

Vavassori, Andrea vs Zhang, Zhizhen

(WC) Medjedovic, Hamad vs (4) Kolar, Zdenek

(6) Cobolli, Flavio vs Serdarusic, Nino

(WC) Prizmic, Dino vs Istomin, Denis

Brancaccio, Raul vs Barranco Cosano, Javier

Esteve Lobato, Eduard vs (2) Milojevic, Nikola

vs Nincevic, FraneSchell, Niklasvs (11) Sanchez Jover, Carlos

(2) Darderi, Luciano vs Pichler, David

(WC) Barun, Bozo vs (7) Arnaldi, Matteo

(3) Zekic, Miljan vs Castelnuovo, Luca

(WC) Rogic-Hadzalic, Alen vs (10) Paz, Juan Pablo

(4/Alt) Madaras, Dragos Nicolae vs Cretu, Cezar

(WC) Kalender, Admir vs (8/Alt) Kirkin, Ergi

(5) Misolic, Filip vs Apostol, Bogdan Ionut

Rehberg, Max Hans vs (12) Balzerani, Riccardo

(6) Michalski, Daniel vs (WC) Simundza, Josip

Valsecchi, Paul vs (9) Perchicot, Matthieu

1. [WC] Alen Rogic-Hadzalicvs [10] Juan Pablo Paz2. [5] Filip Misolicvs Bogdan Ionut Apostol3. [WC] Bozo Barunvs [7] Matteo Arnaldi4. [1] Francesco Fortivs Frane Nincevic(non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Max Hans Rehberg vs [12] Riccardo Balzerani

2. Paul Valsecchi vs [9] Matthieu Perchicot

3. [WC] Admir Kalender vs [8/Alt] Ergi Kirkin

4. Niklas Schell vs [11] Carlos Sanchez Jover (non prima ore: 15:00)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Miljan Zekic vs Luca Castelnuovo

2. [6] Daniel Michalski vs [WC] Josip Simundza

3. [2] Luciano Darderi vs David Pichler

4. [4/Alt] Dragos Nicolae Madaras vs Cezar Cretu (non prima ore: 15:00)