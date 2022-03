Rafael Nadal ha già stabilito un record personale per i doppi falli in un torneo ATP Tour

Rafael Nadal ha iniziato in maniera perfetta il 2022, con 19 vittorie in altrettante partite. Il campione spagnolo continua a superare gli ostacoli in modo impressionante, l’ultimo giocatore che ha battuto è stato Nick Kyrgios che era intenzionato a fare una sorpresa. Il prossimo è Carlos Alcaraz nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, un altro test difficile per il 35enne.

Nadal che ha fatto anche lui la storia del tennis, ha un record personale che ha già battuto e non per le migliori ragioni in questo torneo. Rafa ha già commesso ad Indian Wells ben 23 doppi falli, superando con un ampio margine il suo numero massimo di doppi falli in un torneo ATP Tour negli incontri giocati al meglio dei tre set.

Per darvi un’idea, Nadal non aveva mai commesso più di 20 doppi falli in un torneo di questo tipo, va però notato che il tabellone di Indian Wells è più lungo del solito, anche se lo spagnolo è ancora solo in semifinale. Tuttavia, la verità è che i 23 doppi falli hanno già lasciato alle spalle i 16 che aveva “sparato” all’ ATP Cup nel 2020.