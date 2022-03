L’incredibile diritto di Monfils: 199 km/h! (Video)

Diritto da record per il francese

199 km/h. Una velocità da ritiro della patente, o… se, preferite, la mazzata micidiale tirata da Geal Monfils nel corso del suo incontro contro Alcaraz ad Indian Wells. La rilevazione del radar in campo ha segnato 124 miglia, una velocità degna di una buonissima prima di servizio. Una sbracciata a tutta, una sorta di smash laterale. Ecco il video del colpo “Supersonico”, che per sua sfortuna non è stato sufficiente a stordire e sconfiggere il giovane talento iberico.



Non sappiamo quale sia il record all-time, ma una volta Nick Kyrgios arrivò arridittura a 127 mph sempre con un diritto fulminante. Record o non record, che accelerazione Gael!