Alcaraz fa qualcosa che non accadeva da 33 anni a Indian Wells e insegue la storia

Sta diventando difficile trovare aggettivi per descrivere i risultati di Carlos Alcaraz. A soli 18 anni, il prodigio spagnolo ha messo su un altro piazzamento importante dopo aver superare Gael Monfils e qualificarsi, per la prima volta in carriera, al sesto main draw, per i quarti di finale di un Masters 1000. Lo spagnolo vivrà (ancora) un altro torneo speciale a Indian Wells, anche perché sta già abbattendo nuovi record.

Alcaraz è il più giovane giocatore a raggiungere i quarti di finale nel deserto della California dal 1989, quando Michael Chang raggiunse questo livello a soli 17 anni. Questo è successo 33 anni fa. Ma la verità è che Carlitos sta inseguendo ancora altri record e non vuole fermarsi lì. Mai un tennista di soli 18 anni ha raggiunto la finale di Indian Wells, e solo cinque giocatori nella storia hanno vinto un titolo Masters 1000 prima di festeggiare il loro 19° compleanno.

Ed è qui che tutto diventa “spaventoso” in senso buono per Alcaraz. Se lo spagnolo dovesse raggiungere questa impresa, si unirà a Boris Becker, Bjorn Borg, Michael Chang, Mats Wilander e Rafael Nadal. Il prossimo ostacolo è Cameron Norrie, il campione uscente di Indian Wells.