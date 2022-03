Dolgopolov è in guerra: “Non sono diventato Rambo in una settimana, ma sono abbastanza a mio agio con le armi”

Nel 2018, Alexandr Dolgopolov ha giocato il suo ultimo match ATP. Ora, l’ucraino non ha voltato la faccia al suo paese ed è tornato in Ucraina, in un atteggiamento simile a Sergiy Stakhovsky e Andrei Medvedev. L’ex top 20 ha riferito tutto quello che è successo negli ultimi giorni e come è tornato nel suo paese per combattere l’invasione russa che dura da 20 giorni ormai. E Dolgopolov l’ha presa così seriamente che si è persino allenato ad usare le armi per essere pronto.

“Quando è iniziata questa guerra ero in Turchia. Sono arrivato lì un giorno prima che iniziasse e ho portato in salvo mia sorella e mia madre, perché mi sono reso conto che stava per accadere qualcosa di grave.

Ho subito capito che nei primi giorni ci sarebbe stato molto panico e la cosa migliore da fare sarebbe stata far sapere al mondo la verità e raccogliere fondi per il nostro esercito. Nessuno in un paese libero ha dubbi su chi sia l’aggressore. A quel punto avevo già iniziato le prove di tiro e sono stato molto fortunato ad avere l’aiuto di un ex-soldato per alcuni giorni. Non sono diventato Rambo in una settimana, ma sono abbastanza a mio agio con le armi e posso sparare alla testa in tre tentativi su cinque, ad una distanza di 25 metri e in un ambiente di allenamento, tranquillo”, ha detto l’ucraino.

“Ho grande rispetto e sono molto orgoglioso del popolo ucraino, che è unito di fronte alla pressione di un dittatore pazzo. La verità è con noi e questa terra è nostra! Resterò a Kiev finché la vittoria non sarà nostra”.