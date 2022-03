WTA 1000 Indian Wells: Jasmine Paolini serve per due volte per il match ma non basta per battere la Golubic

Jasmine Paolini fuori al terzo turno nel torneo WTA 1000 di Indian Wells.

Nel WTA 1000 sul cemento californiano Jasmine dopo l’impresa compiuta contro Sabalenka cede al tie-break decisivo alla svizzera Golubic.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.46 del ranking mondiale, è stata sconfitta l’elvetica Viktorjia Golubic, n.51 del ranking e 31esima testa di serie con il risultato di 75 16 76 (4) dopo oltre due ore e mezza di lotta sotto il caldo sole californiano (30° la temperatura).

Da segnalare che l’azzurra nel terzo e decisivo set ha servito per il match in ben due occasioni: sul 5 a 4 e sul 6 a 5 ma è riuscita a racimolare soltanto un punto nei due importanti turni di battuta.

Nel tiebreak Jasmine partiva sempre con un handicap iniziale e non riusciva mai a mettere la testa avanti.

Più incisiva la Golubic soprattutto con il rovescio, arma vincente del tiebreak, con l’elvetica che chiudeva poi la partita alla seconda palla match utile per 7 punti a 4.