Carlos Alcaraz devastante! Battuto Bautista Agut per 62 60 approdando agli ottavi ad Indian Wells

Carlos Alcaraz, solo 18 anni ma già classificato 19° nella classifica ATP, ha ottenuto questo lunedì una delle vittorie più incredibili della sua carriera, che è ancora molto breve – e si è qualificato in modo autoritario per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta in carriera.

Lo spagnolo ha ora 10 vittorie su 11 incontri in questa stagione, dopo aver vinto i suoi ultimi otto (!) incontri, in una serie iniziata a Rio de Janeiro, dove ha conquistato il torneo.

In una partita perfetta, in cui ha sparato 29 vincenti (contro 1) e 7 errori non forzati (contro 13), Alcaraz ha sconfitto il connazionale Roberto Bautista Agut, numero 15 del mondo e uno dei migliori tennisti spagnoli dell’ultimo decennio, per 6-2 6-0, in soli 67 minuti, mostrando una chiara superiorità sul suo rivale dall’inizio alla fine. Nel secondo set, Alcaraz ha perso solo 12 punti.

Alcaraz attende ora nel suo secondo Masters 1000 in carriera (dopo Parigi 2021), il vincitore del match tra il russo Daniil Medvedev, numero uno del mondo, e il francese Gael Monfils.