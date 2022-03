Matteo Berrettini dopo l’accesso al terzo turno di Indian Wells: “Sono riuscito a gestire i suoi colpi anche se non mi sentivo del tutto a mio agio sul campo e per questo sono contento per questo successo” (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “Partita dura, come mi aspettavo, contro un avversario in crescita, e ogni volta che lo vedo è migliorato. Sono riuscito a gestire i suoi colpi anche se non mi sentivo del tutto a mio agio sul campo e per questo sono contento per questo successo, nel primo match dopo lo stop ad Acapulco. Mi piace giocare qui, ma siccome non ho partecipato tante volte a questo torneo ho bisogno di tempo per trovare i giusti riferimenti.

Rune sta migliorando ogni volta che lo vedo e sono convinto che avrà un futuro luminoso.”

“Venivo da un infortunio e la buona notizia è che sto bene, per cui non era semplice poi avere fin da subito delle buone sensazioni in campo. Sono quindi riuscito a tirar fuori quello che avevo e gestito questa situazione anche in modo diverso da altre volte“.

“Con Harris ci ho giocato una volta sola ed era sulla terra per cui è diverso. Lui è uno che serve molto bene ed è un avversario difficile. Tuttavia, le condizioni dei campi mi piacciano e quindi spero di adattarmi in fretta per giocare al meglio delle mie possibilità“.