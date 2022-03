Da Indian Wells: Prima vittoria in un 1000 per Emma Raducanu. Garbine Muguruza perde avanti per 6-0 3-0

Emma Raducanu, 19 anni, ha già un titolo del Grande Slam all’attivo – agli US Open 2021 – ma questo venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera: la sua prima vittoria in un WTA 1000, raggiungendo il terzo turno a Indian Wells.

La giovane giocatrice britannica, numero 13 WTA, ha sconfitto al secondo turno dell’evento la francese Caroline Garcia, ex top 5, per 6-1, 3-6, 6-1, in quella che era solo la sua seconda vittoria nel 2022.

Nella direzione opposta, la spagnola Garbiñe Muguruza, ex leader mondiale e attualmente al nono posto, ha subito una sconfitta assolutamente surreale! La spagnola stava conducendo 6-0, 3-0 contro l’americana Alison Riske, che poi ha conquistato la partita per 0-6, 6-3, 6-1, conquistando 12 degli ultimi 13 game dell’incontro.