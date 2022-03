Giornata di quarti al BNL Open maschile al Monviso Sporting Club di Grugliasco. Domani le semifinali, di singolo e doppio

Ancora match serrati al Monviso Sporting Club di Grugliasco che sta ospitando le battute finali e tecnicamente di maggior livello del BNL Open 2022 maschile valido per le prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia di Roma, programmati nel prossimo maggio.

I primi giocatori a qualificarsi oggi per le semifinali del tabellone di singolare sono stati il 24enne umbro Stefano Baldoni, best ranking ATP di n° 636 ed attuale classifica italiana di 2.2. La vittoria è arrivata in rimonta (3-6 6-1 6-3) contro il 2.1 Gianluca Acquaroli alla soglia delle due ore di gioco. Tennis, quello del vincitore, fatto di tenacia e regolarità, armi che sulla terra rossa trovano terreno fertile. Il punto di riferimento tecnico per Baldoni è Novak Djokovic, per costanza e tenacia. Nell’altro match che ha aperto il programma di giornata è finita la corsa del lucchese Michele Ribecai, classifica di 2.4, contro la maggior caratura tecnica di Giovanni Calvano, 2.1 e quinta testa di serie della rassegna piemontese. Calvano, altro 24enne con best ranking ATP di n° 1142, si è imposto con un doppio 6-2 volando verso lo step successivo del torneo. Poche le chance di far partita pari concesse al peraltro ottimo, per il percorso effettuato al Monviso Sporting Club, e correttissimo rivale di turno.

Il terzo protagonista a salire in semifinale è stato il vercellese Pietro Rondoni, primo favorito della vigilia che ha eliminato il toscano Federico Maccari in due set e in un’ora e 38 minuti. Nelle fasi calde del match Rondoni è riuscito a fare la differenza chiudendo 6-3 6-4 e palesando una crescita di condizione rispetto alle precedenti partite giocate nel torneo. L’ultimo a qualificarsi per le semifinali, al termine di un match equilibrato e spettacolare nei primi due set, è stato il torinese classe 1997 Stefano Reitano, spesso impegnato negli allenamenti alla Stampa Sporting con Lorenzo Sonego con il quale lo lega anche una datata amicizia. Reitano ha battuto in rimonta il n° 2 del seeding, Luca Tomasetto, visibilmente calato alla distanza come dimostra lo score di 3-6 6-3 6-0. Nel terzo set Reitano ha fatto la differenza con la regolarità e Tomasetto anche mentalmente non ha retto, cercando spesso soluzioni affrettate e trovando con altrettanta costanza l’errore.

Domani sono in programma le semifinali. Quella della parte alta del tabellone, tra Rondoni e Calvano alle 10,30; quella della parte bassa tra Reitano e il mancino Baldoni alle 14,30. A seguire le semifinali del doppio.