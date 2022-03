L’incredibile Ace di Cressy (Video)

Maxime Cressy ha uno dei servizi più interessanti del tour, grazie a cui sostiene il proprio tennis serve and volley. Ieri a Indian Wells ha tirato uno degli Ace più assurdi mai visti su di un campo da tennis. Ecco il video del colpo, mal centrato e deviato da una folata di vento, che ha prodotto una traiettoria pazzesca… Un Ace a soli 40 km/h di velocità!

Have you EVER seen a serve do this? 😮

Wild…#IndianWells pic.twitter.com/zMvmzCx7vz

