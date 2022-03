L’Open BNL al Monviso Sporting Club – domani i sedicesimi (accesso alle Pre Quali di Roma)

Sarà una giornata a dir poco intensa quella di domani (dalle ore 9) sui campi del Monviso Sporting Club di Grugliasco che stanno ospitando l’Open BNL maschile valido per l’accesso alle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2022.

Sono in programma i sedicesimi di finale che vedranno scendere in gara le prime sedici teste di serie, ad eccezione di Edoardo Zanada, costretto al forfeit per un attacco influenzale. Dall’alto in basso del draw si affronteranno il vercellese Pietro Rondoni, numero 1 del tabellone e già top 400 ATP e l’alessandrino Giacomo Crisostomo, 2.3 tesserato per il Villaforte Tennis che ha ben impressionato nel corso delle precedenti partite torinesi. Il cuneese Andrea Gola, 2.3 che si allena spesso ai Ronchiverdi con Laurent Bondaz e oggi ha superato in due frazioni Gianluca Bellezza 7-5 6-4, troverà sulla propria strada il 2.2 Alessandro Bellifemine; Federico Maccari, toscano classificato 2.2 se la vedrà invece con il classe 2004 Francesco Scarpa, 2.5 che oggi ha fermato in tre set Valerio Perruzza ed anch’egli seguito da Laurent Bondaz. Il 2.5 astigiano Filippo Giovannini cercherà invece di proseguire la corsa contro Giuseppe La Vela, 2.2 e testa di serie numero 9. Il siciliano Antonio Campo, 2.1, sfiderà il 2.4 Michele Ribecai. Tommaso Roggero, 2.2 torinese figlio d’arte, se la vedrà con Francesco Liucci, classificato 2.3. Giovanni Calvano, 2.1, troverà dalla parte opposta della rete il giocatore di Riccione tesserato per il Saronno, Alberto Morolli (2.3). Per il 2.2 Gianmarco Ortenzi ci sarà il testa a testa con Daniele Pasini (2.3). Stefano Baldoni (2.2) troverà il 2.3 Denis Spiridon, la scorsa settimana tra i giocatori che hanno preso parte alle qualificazioni del Torino Challenger (anche se con scarso esito); il 2.2 Niccolò Catini sfiderà invece Leonardo Catani (2.5). Il ligure del Park Genova Alessandro Ceppellini (2.2) se la vedrà con il 2.4 Stefano Papagno; per il 2.1 Gianluca Acquaroli l’appuntamento è invece con il 2.3 della Canottieri Casale Gregorio Biondolillo. Nicolas Compagnucci troverà il monregalese Andrea Turco, 2.2 e decima testa di serie. Per il tennista di casa Monviso Sporting Club, Lorenzo Gallo, che ha già vinto tre incontri consecutivi, difficile testa a testa con il torinese Stefano Reitano. Già negli ottavi il 2.4 del Cus Torino Davide Lorenzo Aschieri, che ha approfittato del ritiro forzato di Edoardo Zanada. Infine il n° 2 del tabellone Luca Tomasetto se la vedrà con Fumagalli, 2.4.