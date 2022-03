ATP, WTA, ITF e i 4 Slam donano 700mila $ per azioni umanitarie in Ucraina

Il mondo del tennis si muove per la pace

“Il tennis gioca per la pace”. Così il sito ufficiale dell’ATP annuncia un’iniziativa umanitaria collegiale dei massimi organi del tennis internazionale, ATP, WTA, ITF e i quattro Slam, per sostenere la popolazione ucraina in questi giorni difficilissimi.

A seguito della condanna unanime dell’invasione russa dell’Ucraina rilasciata in una dichiarazione congiunta da parte dalle sette organizzazioni tennistiche il 1° marzo, nelle prossime settimane verrano messe in moto ulteriori azioni per sostenere le persone colpite dalla guerra nell’ambito di una nuova campagna Tennis Plays For Peace.

Ciascuna delle sette entità ha donato $ 100.000 dollari per aiutare i soccorsi. Le donazioni andranno all’Ucraina Crisis Relief Fund di Global Giving, che fornirà un aiuto immediato sul campo in tutta la regione, così come la Federazione ucraina di tennis.

I sette organismi continueranno il proprio supporto alla popolazione ucraina attraverso le propri piattaforme social e digitali, mettendo in evidenza l’icona del nastro dell’Ucraina ed incoraggiando a utilizzare l’hashtag #TennisPlaysforPeace. Inoltre, verranno distribuiti nastri fisici per i giocatori ATP e WTA da indossare al prossimo Masters 1000 di Indian Wells.

Ai tornei e alle federazioni di tennis di tutto il mondo, insieme a tutte le realtà incluse nella disciplina (junior, senior e atleti in sedia a rotelle) verrà inviato un kit di strumenti digitali per aumentare ulteriormente la consapevolezza e supportare i soccorsi.

Tutte e sette le organizzazioni ringraziano giocatori, tornei, staff e fan per i loro incredibili sforzi già e ulteriori piani per Tennis Plays for Peace saranno comunicati nelle prossime settimane.