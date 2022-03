Challenger Monterrey: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nessun italiano presente

Challenger Monterrey – Tabellone Principale – hard

(1) Verdasco, Fernando vs (PR) Li, Zhe

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Hijikata, Rinky

Mmoh, Michael vs (6) Janvier, Maxime

(4) Stebe, Cedrik-Marcel vs Tomic, Bernard

Qualifier vs Harrison, Christian

Uchida, Kaichi vs Robredo, Tommy

(WC) Hernandez, Alex vs (8) Blancaneaux, Geoffrey

(7) Gunneswaran, Prajnesh vs (WC) Harrison, Ryan

Rybakov, Alex vs (PR) Statham, Rubin

Qualifier vs (WC) Cossu, Milledge

Qualifier vs (3) Jung, Jason

(5) Ficovich, Juan Pablo vs Krstin, Pedja

Durasovic, Viktor vs (PR) Soeda, Go

(PR) Blanch, Ulises vs Lenz, Julian

Wu, Tung-Lin vs (2) Clarke, Jay

Challenger Monterrey – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Kovacevic, Aleksandar vs Leite, Wilson

(Alt) Patino, Luis vs (11) Broom, Charles

(2) Klier Junior, Gilbert vs (Alt) Reboul, Fabien

(Alt) Blumberg, William vs (12) King, Evan

(3) Andreev, Adrian vs Zhu, Evan

Cozbinov, Alexander vs (9) Brymer, Gage

(4) Shimabukuro, Sho vs Pinnington Jones, Jack

(WC) Dibildox, Adrian vs (7) Folliot, Quentin

(5) Mridha, Jonathan vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

Kirchheimer, Strong vs (10) Smith, Roy

(6) Nakagawa, Naoki vs (WC) Aguilera, Emiliano

(WC) Sanchez, Manuel vs (8) Doumbia, Sadio

CANCHA 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Adrian Dibildox vs [7] Quentin Folliot

2. [5] Jonathan Mridha vs [WC] Rodrigo Pacheco Mendez

3. [Alt] Luis Patino vs [11] Charles Broom

4. [6] Naoki Nakagawa vs [WC] Emiliano Aguilera

CANCHA 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Adrian Andreev vs Evan Zhu

2. Strong Kirchheimer vs [10] Roy Smith

3. [2] Gilbert Klier Junior vs [Alt] Fabien Reboul

4. [WC] Manuel Sanchez vs [8] Sadio Doumbia

CANCHA 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Cozbinov vs [9] Gage Brymer

2. [4] Sho Shimabukuro vs Jack Pinnington Jones

3. [Alt] William Blumberg vs [12] Evan King

4. [1] Aleksandar Kovacevic vs Wilson Leite