Davis Cup: Slovacchia vs Italia 2-2. Pareggia i conti Jannik Sinner (Video)

Slovacchia e Italia sono sul 2-2 nella sfida valida per il turno preliminare della Davis Cup che si conclude stasera sul veloce indoor della “NTC Arena” di Bratislava.

Jannik Sinner (n.11 ATP), ha rimesso tutto in discussione battendo 75 64, in poco più di un’ora e mezza di gioco, Horansky (n.203 ATP).

Quinta vittoria su cinque incontri in singolare in Davis per Jannik che non ha mai perso in questa competizione.

Nel primo set Sinner sotto per 0 a 3 recuperava il break nel quinto gioco.

Sul 4 a 5, 0-15, Jannik metteva a segno un bellissimo parziale di 12 punti a 1 conquistando il break nell’undicesimo gioco e chiudere la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set l’azzurro metteva a segno il break decisivo nel primo gioco ai vantaggi e piazzando un bel diritto sulla palla break.

Sinner poi non concedeva nulla alla battuta, solo 3 i punti concessi al servizio nel parziale e portava a casa senza patemi la partita per 6 a 4.