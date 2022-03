Nel Torino Challenger avanti i “big three” del torneo

Ormai privo di italiani il Torino Challenger, ATP 80 organizzato da NEN Events in collaborazione con il circolo della Stampa Sporting di Torino, ha messo in campo oggi gli ultimi incontri di ottavi di finale del draw d singolare. Match non banali perché vedevano al via le prime tre teste di serie. Il primo a qualificarsi per i quarti, in programma domani a partire dalle 11, è stato il tedesco Mats Moraing, n° 2 del seeding, che non aveva destato una grande impressione nel suo esordio torinese.

Oggi invece ha gestito meglio il suo tennis mancino mettendo spesso alle corde il rivale di giornata, l’olandese Brouwer proveniente dalle qualificazioni, ed ha chiuso con un doppio 6-4 senza particolari affanni. Molto più combattuto il testa a testa tutto francese tra Quentin Halys, n° 1 del tabellone e il qualificato Fils. Prima frazione andata a Fils, al tie-break vinto per 7 punti a 5, dopo che entrambi avevano concesso poco nei rispettivi turni di servizio. Anche la seconda ha avuto bisogno del tie-break per essere decisa. Questa volta è stato Halys a chiudere i conti e pareggiarli sul 7-5 dell’appendice di gara. Nel terzo set il break è giunto sul 4-4 e ha premiato la forza del n° 1 del tabellone, fresco di titolo a Pau (Challenger giocato la scorsa settimana). Halys è così salito allo step successivo della rassegna dove troverà domani nel secondo match dalle 11 e sul centrale il tedesco Daniel Masur, sesta testa di serie e braccio a dir poco veloce. Tre set sono occorsi anche all’ex n° 25 del mondo, Vasek Pospisil, per uscire indenne dalla sfida con l’americano Blanch. Nel set iniziale Pospisil ha chiuso 6-3 grazie ad un break colto in avvio e ad un tennis sempre aggressivo, anche in fase di risposta. Blanch non si è abbattuto per la sconfitta parziale e nel secondo set ha ridotto gli errori nonché approfittato di un piccolo calo di Pospisil, ancora non perfetto negli spostamenti laterali e quando lo scambio si allunga. Set numero due a Blanch e decisione nel terzo, che ha ripercorso l’andamento del primo. Pospisil ha giocato con nuovo vigore, anche nei pressi della rete e ha sigillato la sfida al nono gioco. Domani troverà nel terzo match sul centrale il francese Escoffier, proveniente anch’egli dalle qualificazioni. Il transalpino oggi ha fermato il mancino inglese Peniston, un lontano “parente” tennistico del connazionale Daniel Evans. Per Escoffier il successo è arrivato sullo score di 7-5 6-2. La sorpresa è stata siglata in giornata dall’affermazione di Jianu, altro qualificato, che ha superato il n° 7 del draw, Van Rijthoven, per 6-7 7-6 6-2. Domani il rumeno cercherà di ripetersi contro il già citato Mats Moraing. L’ultimo quarto opporrà domani l’americano Michael Mmoh all’olandese Jelle Sels, giustiziere di Fabbiano negli ottavi. In programma domani anche le semifinali del doppio. Tra i protagonisti Andrea Vavassori che in tandem con il ceco Roman Jebavy ha avuto la meglio oggi sul doppio composto da Balaji (Ind) e Sancic (Cro). Domani troveranno Bemelmans e Masur sulla strada verso la sfida per il titolo, in programma sabato.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [Q] Filip Cristian Jianu vs [2] Mats Moraing

2. [1] Quentin Halys vs [6] Daniel Masur

3. [Q] Antoine Escoffier vs [3] Vasek Pospisil

4. Ruben Bemelmans / Daniel Masur vs [2] Roman Jebavy / Andrea Vavassori

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. Michael Mmoh vs Jelle Sels

2. Jonathan Eysseric / Quentin Halys vs [3] Sander Arends / David Pel (non prima ore: 14:30)