Coppa Davis, da domani i Playoff del World Group I: ecco tutti gli incontri in programma

Si svolgeranno tra domani e sabato ben undici sfide di Playoff del World Group I di Coppa Davis: è stato annullato, invece, il tie tra Messico e Bielorussia vista l’esclusione di quest’ultima nazionale da ogni competizione a squadre in seguito a quanto sta accadendo in Ucraina.

Curiosamente due incontri, India-Danimarca e Pakistan-Lituania, saranno disputati su campi in erba, ma non è affatto una novità per i due paesi orientali che, quando chiamati a selezionare la superficie di gioco, fanno quasi sempre ricadere la loro scelta sul terreno meno presente nel tour professionistico.

CILE-SLOVENIA (Club de Tenis Union, Viña del Mar. Terra outdoor)

Sorteggi non ancora effettuati

INDIA-DANIMARCA (Delhi Gymkhana Club, New Delhi. Erba outdoor)

Ramkumar RAMANATHAN – Christian SIGSGAARD

Yuki BHAMBRI – Mikael TORPEGAARD

Rohan BOPANNA/Divij SHARAN – Johannes INGILDSEN/Frederik NIELSEN

Ramkumar RAMANATHAN – Mikael TORPEGAARD

Yuki BHAMBRI – Christian SIGSGAARD

UZBEKISTAN-TURCHIA (Olympic Tennis School, Tashkent. Cemento indoor)

Sanjar FAYZIEV – Cem ILKEL

Sergey FOMIN – Altug CELIKBILEK

Sanjar FAYZIEV/Sergey FOMIN – Yanki EREL/Ergi KIRKIN

Sanjar FAYZIEV – Altug CELIKBILEK

Sergey FOMIN – Cem ILKEL

PORTOGALLO-POLONIA (Complexo Municipal de Ténis da Maia, Porto. Terra indoor)

Joao SOUSA – Kacper ZUK

Nuno BORGES – Kamil MAJCHRZAK

Nuno BORGES/Francisco CABRAL – Szymon WALKOW/Jan ZIELINSKI

Joao SOUSA – Kamil MAJCHRZAK

Nuno BORGES – Kacper ZUK

TUNISIA-BOSNIA ERZEGOVINA (Tennis Club de Tunis, Tunis. Terra outdoor)

Moez ECHARGUI – Damir DZUMHUR

Malek JAZIRI – Mirza BASIC

Moez ECHARGUI/Malek JAZIRI – Mirza BASIC/Tomislav BRKIC

Malek JAZIRI – Damir DZUMHUR

Moez ECHARGUI – Mirza BASIC

ISRAELE-SUDAFRICA (Toto Hakiriya Ashdod Arena, Ashdod. Cemento indoor)

Edan LESHEM – Lloys HARRIS

Yshai OLIEL – Ruan ROELOFSE

Daniel CUKIERMAN/Jonathan ERLICH – Lloyd HARRIS/Raven KLAASEN

Yshai OLIEL – Lloyd HARRIS

Edan LESHEM – Ruan ROELOFSE

NUOVA ZELANDA-URUGUAY (Darling Tennis Centre, Las Vegas, USA. Cemento outdoor)

Sorteggi non ancora effettuati

UCRAINA-BARBADOS (Rixos Premium Belek, Antalya, Turchia. Cemento outdoor)

Oleksii KRUTYKH – Darian KING

Illya MARCHENKO – Matthew FOSTER-ESTWICK

Denis MOLCHANOV/Vitaliy SACHKO – Matthew FOSTER-ESTWICK/Darian KING

Illya MARCHENKO – Darian KING

Oleksii KRUTYKH – Matthew FOSTER-ESTWICK

PAKISTAN-LITUANIA (Pakistan Sports Complex, Islamabad. Erba outdoor)

Aqeel KHAN – Laurynas GRIGELIS

Muhammad SHOAIB – Ricardas BERANKIS

Muhammad ABID/Aisam QURESHI – Ricardas BERANKIS/Laurynas GRIGELIS

Aqeel KHAN – Ricardas BERANKIS

Muhammad SHOAIB – Laurynas GRIGELIS

PERU-BOLIVIA (Club Lawn Tennis de La Exposición, Lima. Terra outdoor)

Sorteggi non ancora effettuati

SVIZZERA-LIBANO (Swiss Tennis Arena, Biel. Cemento indoor)

Dominic STRICKER – Benjamin HASSAN

Henri LAAKSONEN – Hady HABIB

Marc-Andrea HUESLER/Dominic STRICKER – Hady HABIB/Hasan IBRAHIM

Henri LAAKSONEN – Benjamin HASSAN

Dominic STRICKER – Hady HABIB