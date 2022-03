ITF comunica l’immediata sospensione di Russa e Bielorussia dall’appartenenza all’ITF e dalla partecipazione alla competizione internazionale a squadre ITF, salvi gli alteti come singoli

L’ITF, massimo organo del tennis internazionale, prede una dura decisione in risposta all’aggressione dell’Ucraina per mano dell’esercito russo, coadiuvato dalla Bielorussia. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, si legge:

“L’International Tennis Federation (ITF) condanna l’invasione russa dell’Ucraina e la sua assistenza da parte della Bielorussia. Oltre alla cancellazione di tutti gli eventi ITF in quei paesi, il Board ITF ha annunciato oggi l’immediata sospensione della Federazione Russa di Tennis (RTF) e della Federazione Bielorussa di Tennis (BTF) dall’appartenenza all’ITF e dalla partecipazione alla competizione internazionale a squadre ITF fino a nuovo avviso. L’ITF rimane in stretto contatto con la Federazione ucraina di tennis ed è solidale con il popolo ucraino”.

Si specifica che ai tennisti russi e bielorussi non è vietato competere come individui nei vari tour gestiti dall’ITF. La sospensione è a tempo indeterminato, Russia e Bielorussia sono state ritirate o non sono ammesse a competere in tutte le competizioni internazionali a squadre ITF 2022, anche laddove fossero qualificate (playoff di Davis Bielorussia vs Mexico; Bielorussia vs Belgio nella Billie Jean King Cup Qualifier; entrambi i team russi alle finali di Davis e FedCup (ora Billie Jean King Cup).

Le sospensioni riguardano anche i campionati junior, senior, beach tennis e su sedia a rotelle.