ATP celebra il suo nuovo n.1, Daniil Medvedev

L’ATP con un breve video sui propri canali social celebra Daniil Medvedev, 27esimo n.1 del mondo da quando il ranking mondiale è stilato al computer. È il terzo russo, dopo Kafelnikov e Safin.

“Sono felice di aver raggiunto il n.1” afferma Medvedev, “Era il mio obiettivo fin da quando ero giovane, e sopratutto nell’ultimo periodo”.

“I am happy to reach No. 1. It was my goal since I was young and especially my goal in the latest times.” – @DaniilMedwed

