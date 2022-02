ATP 500 Acapulco: Rafael Nadal conquista anche il torneo messicano. “Questo è un inizio di stagione inimmaginabile” (Video)

Rafael Nadal sembra davvero non avere rivali in questo 2022. Superato lo scoglio Daniil Medvedev (numero 2, ma 1 da domani) nella semifinale del torneo di Acapulco, il maiorchino ha completato il proprio percorso netto ai danni di Cameron Norrie (12), che poco ha potuto nell’ultimo atto tutto mancino andato in scena in terra messicana. Il doppio 6-4 finale – sinonimo di 15o successo in 15 uscite stagionali – è valso a Rafa il terzo titolo dell’anno, il 91o in carriera nel circuito ATP.

“Questo è un inizio di stagione inimmaginabile. Nessuno credeva che questo potesse accadere. A livello personale, per me giocare in Messico è sempre stato incredibile. Ho vinto la prima volta qui quando ero un bambino e questo è uno dei miei posti preferiti nel mondo e quelli dove mi sento molto bene,” ha confessato nelle dichiarazioni dopo la partita.

Nadal ha dichiarato anche che la finale contro Norrie non è stata affatto facile: “Era una giornata molto umida, condizioni complicate e Cameron è difficile da affrontare. Non ti mette mai a tuo agio in campo. Ho attraversato alcuni momenti difficili ma sono riuscito in qualche modo a superarli e a vincere l’incontro”.