Andrey Rublev vince anche il torneo ATP 500 di Dubai e conquista il sesto posto nel ranking ATP

Andrey Rublev è su di giri! Dopo aver vinto il titolo a Marsiglia, il russo non ha voluto rallentare e, anche se ha ammesso di sentirsi molto stanco, ha vinto il suo secondo titolo ATP in due settimane, conquistando il trofeo nell’ATP 500 di Dubai. Il numero sette del mondo ha riportato Jiri Vesely sulla terra e ha vinto questo pomeriggio il decimo titolo in carriera nel circuito maggiore.

Rublev ha chiuso il match per 6-3, 6-4 in una partita in cui ha sottolineato la sua superiorità sul numero 123 del mondo, che aveva battuto nel torneo Novak Djokovic e Denis Shapovalov. La magia di Vesely è finita in finale in cui ha disturbato Rublev solo in un gioco di servizio del secondo set, in cui è riuscito a brekkare Rublev (era il controbreak sul 3 pari). Altrimenti, non ha creato altre palle break e ha trovato difficile fermare lo slancio dell’uomo che sarà il nuovo numero sei della classifica ATP da lunedì prossimo.