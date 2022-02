Coppa Davis, i convocati per le sfide del World Group II: Gulbis vola in Thailandia, presenti Tseng e Petros Tsitsipas

Nel weekend tra il 4 e il 5 marzo 2022 andranno in scena undici incontri validi per i Playoff del World Group II di Coppa Davis. Nelle scorse ore, le ventidue nazioni ai nastri di partenza hanno ufficializzato i nominativi dei tennisti convocati.

Su tutti, spicca nell’elenco il nome di Ernests Gulbis, capitano-giocatore della Lettonia che sarà attesa da una lunga trasferta in Thailandia, sul cemento outdoor di Bangkok, per affrontare Trongcharoenchaikul (n.918 ATP) e soci: i padroni di casa vantano tra i convocati tre tennisti con ranking ATP mentre negli ospiti, a parte Gulbis, l’unico altro giocatore con classifica mondiale è il classe ’99 Strombachs (n.717).

Trasferta in Guatemala per Chun Hsin Tseng e la compagine di Taipei, che si presenta con tre giocatori in Top-400 e non dovrebbe avere alcun problema per il passaggio del turno. Impegno casalingo per la Grecia: priva di Stefanos Tsitsipas, la selezione ellenica potrà fare affidamento sul fratello Petros oltre che su Michail Pervolarakis e Markos Kalovelonis per la sfida alla Giamaica.

REPUBBLICA DOMINICANA-VIETNAM (Centro Nacional de Tenis Parque Del Este, Santo Domingo. Cemento outdoor)

DOM: Nick Hardt, Roberto Cid Subervi, Peter Bertran, Yeudy Villar, Alejandro Jose Gandini

VIE: Nam Hoang Ly, Phuong Van Nguyen, Linh Giang Trinh, Quoc-Khanh Le, Tuan Pham Minh

THAILANDIA-LETTONIA (The Lawn Tennis Association of Thailand, Bangkok. Cemento outdoor)

THA: Wishaya Trongcharoenchaikul, Kasidit Samrej, Thantub Suksumrarn, Yuttana Charoenphon, Pruchya Isaro

LAT: Ernests Gulbis, Robert Strombachs, Reinis Kupfers, Gustavs Dambins

GUATEMALA-TAIPEI ( Complejo de Tenis Ing. Juan José Hermosilla, Guatemala City. Cemento outdoor)

GUA: Wilfredo Gonzalez, Christopher Diaz-Figueroa, Sebastian Dominguez, Kris Alessandro Hernandez Mariona

TPE: Chun Hsin Tseng, Tung-Lin Wu, Yu Hsiou Hsu, Hsun Lo Chien

INDONESIA-VENEZUELA (Stadion Tenis Outdoor Gelora Bung Karno, Jakarta. Cemento outdoor)

INA: Fitriadi M Rifqi, Christopher Rungkat, Achad Imam Maruf, Muhammad Althaf Dhaifullah, Nathan Anthony Barki

VEN: Jordi Munoz-Abreu, Luis David Martinez, Francisco Lamas Villarroel, Maurice Ruah

ESTONIA-ISOLE DELL’OCEANIA (Forus Tenniscenter, Tallinn. Cemento indoor)

EST: Jurgen Zopp, Vladimir Ivanov, Kenneth Raisma, Kristjan Tamm, Mark Lajal

POC: Colin Sinclair, Clement Mainguy, Matthew Stubbings, Brett Baudinet, Matavao Fanguna

EGITTO-CIPRO (El Gezera Sporting Club, Cairo. Terra outdoor)

EGY: Mohamed Safwat, Karim-Mohamed Maamoun, Amr Elsayed, Akram El Sallaly, Michael Bassem Sobhy

CYP: Petros Chrysochos, Menelaos Efstathiou, Stylianos Christodoulou, Sergis Kyratzis, Eleftherios Neos

GRECIA-GIAMAICA (Ace Tennis Club, Athens. Terra indoor)

GRE: Michael Pervolarakis, Markos Kalovelonis, Petros Tsitsipas, Aristotelis Thanos, Alexandros Skorilas

JAM: Blaise Bicknell, Rowland Phillips, Jacob Bicknell, Daniel Azar, Cliff Dwyer

MONACO-MAROCCO ( Monte-Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin. Terra outdoor)

MON: Lucas Catarina, Valentin Vacherot, Hugo Nys, Romain Arneodo

MAR: Elliot Benchetrit, Lamine Ouahab, Adam Moundir, Yassine Dlimi

BULGARIA-PARAGUAY ( Sport Hall “Sofia”, Sofia. Cemento indoor)

BUL: Dimitar Kuzmanov, Alexandar Lazarov, Alexander Donski, Petr Nesterov

PAR: Juan Borba, Martin Antonio Vergara del Puerto, Adolfo Daniel Vallejo, Hernando Jose Escurra Isnardi

ZIMBABWE-EL SALVADOR (Harare Sports Club, Harare. Cemento outdoor)

ZIM: Benjamin Lock, Mehluli Don Ayanda Sibanda, Ethan Denzel Sibanda, Courtney John Lock

ESA: Marcelo Arevalo, Lluis Miralles, Kyle Johnson, Yari Bernardo

BENIN-HONG KONG (Stade de l’Amitié Général Mathieu Kerekou, Cotonou. Cemento outdoor)

BEN: Alexis Klegou, Delmas N’Tcha, Sylvestre Monnou, Patrick Agbo-Panzo, Prince Gandonou

HKG: Hong Kit Wong, Coleman Wong, Ki Lung Ng, Kwok Shun Dasson Chan