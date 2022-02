Jannik Sinner dopo l’esordio vittorioso a Dubai: “salvare tre match point consecutivi è stato complicato. Sul primo sono stato anche fortunato” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “E’ stato un match durissimo. Era la prima volta che c’incontravamo e salvare tre match point consecutivi è stato complicato. Sul primo sono stato anche fortunato

L’anno è partito bene, ho giocato bene in Australia. Poi sono stato un po’ fermo e ho fatto qualche cambiamento. Io vado sempre in campo per dare il meglio e cercare di migliorare: questo è il mio primo obiettivo”.