Lucia Bronzetti, ci siamo: la Top-100 è veramente ad un passo

Continui miglioramenti, di settimana in settimana, certificati dagli ottimi risultati raggiunti negli ultimi mesi. Per la giovane Lucia Bronzetti si stanno aprendo le porte della Top-100 del ranking WTA: n.148 all’inizio del 2022, la 23enne romagnola ha visibilmente perfezionato la sua classifica in questa prima parte di stagione superando le qualificazioni ad Adelaide e agli Australian Open, dove si è ritagliata la soddisfazione di passare anche un turno nel tabellone principale estromettendo la russa Gracheva prima di arrendersi alla padrona di casa Barty.

Rientrata in campo a Guadalajara, WTA 250 in corso di svolgimento in Messico, Lucia Bronzetti ha superato nuovamente le qualificazioni, sconfiggendo prima la statunitense Parks e poi l’australiana Mendez. All’esordio nel main draw, la classe ’98 si è imposta in rimonta sulla wild card McNally (n.156 WTA) con lo score di 6-7(5) 6-3 6-3, arrivando alla posizione n.102 nel ranking LIVE.

L’ingresso in Top-100 potrebbe avvenire già nelle prossime ore in caso di vittoria sulla ceca Bouzkova (n.96 del mondo) al secondo turno dell’evento messicano. Sono solamente 14 i punti che separano Lucia Bronzetti dalla centesima posizione del ranking WTA, l’obiettivo che l’azzurra si era prefissata da tanto tempo è ormai stato raggiunto…

L’EVOLUZIONE DEL RANKING NEL 2022:

148 – 3 gennaio

145 – 10 gennaio

142 – 17 gennaio

116 – 31 gennaio

115 – 7 febbraio

113 – 14 febbraio

112 – 21 febbraio