Coppa Davis, Ucraina-Barbados si giocherà in campo neutro per motivi di sicurezza

Le tensioni tra Russia e Ucraina stanno influenzando anche il mondo dello sport. E’ il caso, ad esempio, del “tie” del World Group I di Coppa Davis tra Ucraina e Barbados, in programma dal 4 al 5 marzo 2022: l’incontro, che si sarebbe dovuto disputare a Kiev, è stato spostato in campo neutro per motivi di sicurezza. La nuova sede scelta dalla FederTennis ucraina è Antalya (Turchia) e gli incontri saranno disputati sul cemento all’aperto.

Non sono ancora stati resi noti i convocati, ma quel che è certo è che l’Ucraina partirà con i favori del pronostico. Le Barbados, infatti, hanno solo un giocatore nel ranking ATP, vale a dire il ventinovenne Darian King (n.390).