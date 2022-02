ATP 500 Rio de Janeiro: Successo in doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli

Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno conquistato il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro di doppio.

Il 36enne di Budrio, n.22 ATP in doppio, ed il 34enne di Arma di Taggia, n.66 del ranking di specialità, quest’anno arrivati anche nei quarti agli Australian Open (dove trionfarono nel 2015), hanno sconfitto in finale il britannico Jamie Murray, n.21 ATP in doppio, e il brasiliano Bruno Soares, n.17 del ranking di specialità con il risultato di 75 67 (2) 10-6 al supertiebreak.

In una domenica di straordinari la coppia azzurra aveva battuto in semifinale (76 62) il messicano Santiago Gonzalez e l’argentino Alex Molteni.

Per Simone si tratta del nono titolo in carriera in doppio. Per il ligure è il sesto successo in carriera in questa specialità.