ATP 500 Acapulco: Il Tabellone Principale. Medvedev guida il seeding. Berrettini e Sonego al via per i colori italiani

ATP 500 Acapulco – Tabellone Principale – Hard

(1) Medvedev, Daniil vs Paire, Benoit

(WC) Hernandez, Alex vs (PR) Andujar, Pablo

(WC) Lopez, Feliciano vs Qualifier

Mannarino, Adrian vs (7) Fritz, Taylor

(4) Nadal, Rafael vs Opelka, Reilly

Dimitrov, Grigor vs Cressy, Maxime

Lajovic, Dusan vs Korda, Sebastian

Paul, Tommy vs (5) Berrettini, Matteo

(8) Carreno Busta, Pablo vs Qualifier

(SE) Millman, John vs Giron, Marcos

Qualifier vs Sonego, Lorenzo

Djere, Laslo vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(6) Norrie, Cameron vs Alcaraz, Carlos

(WC) Verdasco, Fernando vs Isner, John

Nakashima, Brandon vs Qualifier

Brooksby, Jenson vs (2) Zverev, Alexander