Roberto Marcora saluta il tennis professionistico: “L’ho fatto a modo mio. È stato un viaggio meraviglioso…”

Roberto Marcora con un post sui social ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico.

In carriera l’azzurro ha vinto ben 11 tornei Future, l’ultimo nel 2018 e come best ranking è stato n.150 ATP.

Nel 2020 ha conquistato la prima vittoria nel circuito maggiore nell’ATP 250 di Pune dove raggiunse i quarti di finale dopo aver superato le qualificazioni. Professionista esemplare di alto profilo.

“Ho amato, ho riso e pianto

Ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte

Ed ora, mentre le lacrime si fermano, trovo tutto così divertente

A pensare che ho fatto tutto questo;

E posso dire, non sotto tono

Oh no, non io…

L’ho fatto a modo mio.

È stato un viaggio meraviglioso…

Grazie a tutti quelli che ne hanno preso parte.”