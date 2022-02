ATP 500 Acapulco: Il Tabellone di Qualificazione . C’è Andreas Seppi

(1) Altmaier, Daniel vs Escobedo, Ernesto

GRANDSTAND CALIENTE.MX – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Kevin Anderson vs [WC] Nicolas Mejia

2. [1] Daniel Altmaier vs Ernesto Escobedo

3. [Alt] Stefan Kozlov vs [5] Steve Johnson

4. [1] Luke Saville / John-Patrick Smith vs [WC] David Marrero / Fernando Verdasco

CANCHA 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [4] Peter Gojowczyk vs [WC] Gerardo Lopez Villasenor

2. [WC] Rodrigo Pacheco Mendez vs [6] Denis Kudla

3. [2] Oscar Otte vs Emilio Gomez

CANCHA 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [PR] Cedrik-Marcel Stebe vs [7] Yoshihito Nishioka

2. [PR] J.J. Wolf vs [8] Andreas Seppi

3. [Alt] Miguel Angel Reyes-Varela / Max Schnur vs [2] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara