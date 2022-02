ATP 500 Rio de Janeiro: Lorenzo Sonego fermato al secondo turno

Niente da fare per Lorenzo Sonego, n.21 ATP (“best ranking” eguagliato) e sesta testa di serie, sconfitto al secondo turno nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

L’azzurro è stato superato dal serbo, Miomir Kecmanovic, n.70 ATP, promosso dalle qualificazioni con il risultato di 75 64 dopo 1 ora e 42 minuti di partita.

Da segnalare che Lorenzo nel primo set ha mancato un vantaggio di 3 a 0, break al secondo gioco, facendosi recuperare il servizio nel quinto game e poi cedendo nuovamente la battuta sul 5 pari con il serbo che nel game successivo chiudeva la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set, iniziato dopo quasi 2 ore per colpa della pioggia, Sonego ha perso il servizio nel terzo gioco ha rischiato di perdere la battuta anche nel quinto game quando sotto per 1 a 3,0-40, ha annullato tre palle break consecutive.

Lorenzo però non è stato mai pericoloso in risposta e Miomir conquistava la frazione e la partita per 6 a 4.

ATP Rio de Janeiro Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 5 4 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 7 6 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5 ACES 10 DOUBLE FAULTS 052/64 (81%) FIRST SERVE 38/57 (67%)33/52 (63%) 1ST SERVE POINTS WON 27/38 (71%)6/12 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 15/19 (79%)5/8 (63%)BREAK POINTS SAVED 0/1 (0%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1111/38 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/52 (37%)4/19 (21%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 6/12 (50%)1/1 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 3/8 (38%)11 RETURN GAMES PLAYED 1139/64 (61%) SERVICE POINTS WON 42/57 (74%)15/57 (26%) RETURN POINTS WON 25/64 (39%)54/121 (45%) TOTAL POINTS WON 67/121 (55%)