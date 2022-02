Stefano Napolitano esce agli ottavi del Challenger Città di Forlì 4 (con il programma di domani)

Al Challenger Città di Forlì 4 al TC Villa Carpena esce di scena Stefano Napolitano, ultimo azzurro in gara, battuto in tre set dal francese Lestienne.

Olanda scatenata, in due ai quarti: Haase e Van Rijthoven, che si affronteranno domani in un derby per le semifinali.

Stefano Napolitano combatte ma dopo 2h e 20’ si arrende al più esperto francese Constant Lestienne, numero 202 del mondo, che passa ai quarti 7-5 4-6 6-4, al termine di uno dei match più belli del torneo. L’azzurro dopo aver battuto la testa di serie n.8, il portoghese Elias al primo turno, ha ripetuto una prestazione più che positiva, ma non è bastato per sovvertire il pronostico con il transalpino, nonostante un servizio eccellente che ha permesso all’italiano di restare agganciato al match fino alla fine.

Negli altri incontri di giornata spiccano le buone prestazioni dei tennisti olandesi. Il redivivo Robin Haase, già n.33 del mondo e oggi n.258, ha battuto l’americano Emilio Nava 7-5 6-2, mentre l’altro “orange”, Tim Van Rijthoven, proveniente dalle qualificazioni, ha superato il canadese Schnur, 7-6 7-5. I due olandese si affronteranno domani in un atteso derby dei quarti di finale. Già nei quarti, dopo le vittorie di mercoledì il britannico Draper, il francese Gregorie Barrere che affronta il giapponese Watanuki e il portoghese Borges che troverà sulla sua strada proprio Lestienne.

Il torneo di doppio si è allineato, infine, alle semifinali senza italiani in gara. Battuto l’azzurro Bortolotti, in coppia con l’ucraino di Coppa Davis Vitalyi Sachko, 6-3 7-6 dal colombiano Hidalgo e da Lock dello Zimbabwe. In semifinale anche Sancic (Croazia)-Zelenay (Slovacchia); Cornea (Romania)-Fallert (Germania); Eysseric-Halys (Francia).

Domani, venerdì, quindi, al Challenger Città di Forlì 4 si giocano i quarti di finale del singolare e le semifinali di doppio.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Tim Van Rijthoven vs Robin Haase

2. [3] Gregoire Barrere vs [Q] Yosuke Watanuki

3. Constant Lestienne vs [4] Nuno Borges (non prima ore: 16:00)

4. Jack Draper vs [Q] Evan Furness

Gencom – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Antonio Sancic / Igor Zelenay vs Jonathan Eysseric / Quentin Halys

2. Diego Hidalgo / Benjamin Lock vs Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert