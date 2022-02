Periodo di crisi per Federico Gaio: a Bengaluru arriva l’ottavo ko consecutivo

Prosegue il momento “no” di Federico Gaio, incappato questa mattina nell’ottava sconfitta consecutiva nel circuito professionistico. Il tennista italiano, attualmente n.174 del ranking ATP in singolare, si è arreso in due set (6-4 6-3) allo svizzero Antoine Bellier (n.509 ATP) al primo turno del Challenger di Bengaluru 2 (India).

Già la scorsa settimana, in un altro evento Challenger disputato nella medesima città indiana, Gaio era uscito di scena all’esordio per mano del brasiliano Gabriel Decamps. In questo inizio di stagione, il 29enne di Faenza ha disputato quattro tornei e non è ancora riuscito a vincere un match: alle già citate sconfitte subìte in India, si aggiungono il ko con Tobias Kamke nelle qualificazioni degli Australian Open e la battuta d’arresto con Radu Albot nelle ‘quali’ dell’ATP 250 di Pune.

Già nel finale della scorsa annata Gaio aveva lasciato intendere qualche difficoltà: il suo 2021, infatti, si era concluso con ben tre sconfitte di fila al primo turno per mano di Kamke, Lenz e Setkic in tre Challenger giocati a Forlì a cavallo tra novembre e dicembre. In generale, dunque, la striscia aperta è di otto sconfitte consecutive (si considera anche l’eliminazione ai quarti del torneo di Ortisei contro il britannico Draper) per Federico Gaio, che lunedì prossimo perderà ben 18 posizioni nel ranking ATP scivolando al n.192: l’azzurro dovrebbe tornare in campo nella settimana del 28 febbraio a Gran Canaria, dove ci auguriamo che possa finalmente tornare a gioire per mantenersi in Top-200.