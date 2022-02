La nuova vita di Roberta Vinci: esordio col botto per la pugliese nel World Padel Tour

Una carriera ad altissimo livello nel mondo del tennis e ora, a quasi quattro anni dall’ultimo match disputato sulla terra battuta del Foro Italico nel 2018, una nuova avventura sempre in uno sport che richiede l’utilizzo della racchetta: la pugliese Roberta Vinci, 38 anni, ha esordito “col botto” nel World Padel Tour riuscendo a qualificarsi, al fianco di Giulia Sussarello (ex tennista con best ranking al n.488 WTA, ora considerata tra le più forti giocatrici di padel del nostro Paese nonché n.60 del mondo), nel tabellone principale del Miami Open 2022, in programma dal 22 al 27 febbraio.

Sussarello e Vinci hanno strappato il pass per il “cuadro” grazie al 7-5 6-4 rifilato a Caparros Maldonado e Barrera De La Fuente. Al primo turno del main draw, le due azzurre se la vedranno con Victoria Iglesias (n.12 del ranking mondiale) e Aranzazu Osoro (n.13): il loro esordio è previsto per le ore 11 locali (le 17 italiane) di martedì 22 febbraio.

PRE-PREVIA

R1 – Sussarello/Vinci b. Gomez Rivas/Wyckaert 7-6(4) 6-4

R2 – Sussarello/Vinci b. Stellato/Petrelli Schiavini 6-3 6-7(5) 6-3

PREVIA

R1 – Sussarello/Vinci b. Garcia Pardo/Pascual 6-4 6-4

R2 – Sussarello/Vinci b. Caparros Maldonado/Barrera De La Fuente 7-5 6-4

TABELLONE PRINCIPALE

R1 – Sussarello/Vinci vs Iglesias/Osoro