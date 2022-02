WTA 500 Dubai: I risultati con il dettaglio del Day 1. Camila Giorgi perde malamente contro Petra Kvitova

Debutto amaro per Camila Giorgi sconfitta al primo turno nel torneo WTA 500 di Dubai.

La 30enne di Macerata, n.29 del ranking, è stata superata 62 60, in un’ora e 8 minuti di gioco, dalla ceca Petra Kvitova, n.25 WTA, vincitrice di questo torneo nel 2013.

Camila nel primo set ha ceduto la battuta nel primo game. La Giorgi ha incassato un secondo break nel quinto game, propiziato da tre doppi falli consecutivi e concretizzato da una risposta di diritto mancino della 31enne di Bilovec. Kvitova ha allungato sul 5-1 salvando un’opportunità di contro-break (risposta di rovescio lunga dell’azzurra), per poi incamerare il set dopo 35 minuti di gioco per 6 a 2.

Anche la seconda frazione si è aperta con un break della ceca, abile a mettere in difficoltà la Giorgi con risposte efficaci e pesantezza di colpi da fondo. La Kvitova dominava e nonostante un paio di palle break nel sesto gioco, Camila non è riuscita ad evitare il “bagel” nel secondo parziale e perdere la partita per 6 a 0.

WTA 500 Dubai (Emirati Arabi) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 11:00

Caroline Garcia vs (2) Barbora Krejcikova Inizio 11:00



Cori Gauff vs Jessica Pegula



Alison Riske vs Simona Halep Non prima 16:00



Petra Kvitova vs Camila Giorgi



Court 1 – ore 08:00

Dayana Yastremska vs Madison Brengle Inizio 08:00



(1) Jil Teichmann vs (9) Katerina Siniakova



Daria Kasatkina vs (6) Iga Swiatek Non prima 11:00



(4) Gabriela Dabrowski / (4) Giuliana Olmos vs Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic



(1) Ena Shibahara / (1) Shuai Zhang vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya



Court 2 – ore 08:00

(5) Marketa Vondrousova vs (8) Yulia Putintseva Inizio 08:00



Varvara Gracheva vs Maryna Zanevska



Court 3 – ore 08:00

Harriet Dart vs (12) Marta Kostyuk Inizio 08:00



(6) Ajla Tomljanovic vs Elena-Gabriela Ruse Non prima 10:30