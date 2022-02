Challenger Città di Forlì 4, con 8 azzurri in gara (con il programma di domani)

Italia alla carica nel Challenger Città di Forlì 4 che inizia domani, lunedì, al TC Villa Carpena: 8 azzurri al via, tra le teste di serie il n.2 Caruso, il n.5 Moroni; poi Giustino, Pellegrino, Zeppieri e le wild card Napolitano, Arnaldi e Gigante. Partite le qualificazioni.

Otto azzurri alla carica nel Challenger Città di Forlì 4, quarto appuntamento Atp del 2022 nella città romagnola e sui campi indoor e hard del TC Villa Carpena. Si inizia domani, lunedì, con gliincontri di primo turno. Spiccano il numero 2 del seeding Salvatore Caruso, 151 Atp ma assiduo top 100 del mondo in

passato; numero 5 del tabellone Gian Marco Moroni, top 200 del mondo. Poi ancora, Andrea Pellegrino, n.214, Lorenzo Giustino 219, Giulio Zeppieri n.248 e le wild card Stefano Napolitano,

Matteo Arnaldi e Matteo Gigante. Grande attenzione, in particolare ai tre Under 21 Zeppieri, Arnaldi e Gigante sotto osservazione del settore tecnico della Federtennis e talenti azzurri dalle grandi prospettive.

Il numero 1 del torneo forlivese che inizia domani sarà il francese Quentin Halys, n.129 (ma 102 nel 2018) e finalista proprio a Forlì nel terzo challenger disputato a gennaio scorso. In tabellone

anche un altro vincitore a Forlì, il britannico Draper (che ha conquistato il secondo challenger di gennaio), mentre spicca al primo turno la sfida tra Caruso e l’olandese di Coppa Davis, Robin

Haase, in passato anche n.33 del mondo. Altri giocatori di esperienza in gara: il portoghese ex top 55 del mondo Elias, il tedesco ex n.45 Marterer, il belga di Coppa Davis Bemelmans (già n.84 del mondo) e il numero 3 del torneo, il francese Barrere, già n.80 Atp.

Intanto, sono partite le qualificazioni, con il diciannovenne Maestrelli primo azzurrino a superare le qualificazioni. In tabellone con una wild card anche Riccardo Ercolani e Cristian Capacci, due giovanissime promesse del Tennis Villa Carpena, mentre in doppio è in tabellone Lorenzo Angelini, il promettente under 16 forlivese, in coppia con il bosniaco Setkic.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Hiroki Moriya vs Emilio Nava

2. [4] Yosuke Watanuki OR [WC] Gianmarco Ferrari vs [WC] Francesco Maestrelli OR [8] Antoine Escoffier

3. [3] Zsombor Piros OR Mohamed Safwat vs [WC] Riccardo Ercolani OR [12] Jonas Forejtek

4. [3] Gregoire Barrere vs [Alt] Giulio Zeppieri (non prima ore: 14:30)

5. Lorenzo Giustino vs [4] Nuno Borges

6. Andrea Pellegrino vs [Alt] Joao Domingues (non prima ore: 18:30)

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Alexander Ritschard vs [10] Evan Furness

2. [1] Timofey Skatov OR [Alt] Benjamin Hassan vs Matteo Viola OR [11] Nicolas Alvarez Varona

3. [2] Tim Van Rijthoven OR [WC] Cristian Capacci vs Zhizhen Zhang OR [7] Nicolas Mejia

4. Maximilian Marterer vs Nino Serdarusic (non prima ore: 15:30)

5. [WC] Matteo Gigante vs Brayden Schnur