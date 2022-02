ATP 500 Rotterdam: Il programma dei Quarti di Finale. Lorenzo Musetti sfiderà alle ore 13 il qualificato Lehecka

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Robin Haase / Matwe Middelkoop vs Sander Gille / Joran Vliegen

2. Lorenzo Musetti vs [Q] Jiri Lehecka (non prima ore: 13:00)

3. [1] Stefanos Tsitsipas vs Alex de Minaur

4. [6] Cameron Norrie vs [WC] Andy Murray OR [3] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 19:30)

5. [WC] Tallon Griekspoor OR Marton Fucsovics vs [2] Andrey Rublev