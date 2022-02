Serena Williams: “Il ritiro? Non so quando, ma sono già mentalmente preparata”

Da un po’ di tempo si erano perse le tracce di Serena Williams. La 23 volte campionessa Slam infatti non gioca dallo scorso Wimbledon, quando si ritirò contro Aliaksandra Sasnovich per un infortunio al tendine del ginocchio. È tornata a parlare nel corso del programma statunitense Entertainment Tonight, nel quale il discorso è scivolato inevitabilmente sul tema del suo ritiro dal tennis Pro. Molto serenamente, la più giovane delle “sister” ha affermato: “Non so quando sarà ma sono preparata per quel giorno, in realtà mi sono preparata per quel giorno per oltre un decennio… Se avete visto “King Richard” (il film biografico appena pubblicato sul padre, Richard Williams, e la storia delle giovani figlie, ndr) sapete che mio padre ha sempre detto ‘devi prepararti a tutto’, quindi sono preparata anche per questo, è inevitabile che accada. Alla fine penso che sia davvero importante avere sempre un piano ed è quello che ho fatto. Ho sempre avuto un piano”.

“È un atto di equilibrio e alcuni giorni è più difficile di altri. È stata decisamente più dura perché sono ancora una mamma e sono ancora una moglie e voglio poter trascorrere del tempo con loro e mi piace essere brava nelle cose che faccio. Voglio essere la mamma migliore e ho una squadra meravigliosa intorno a me. Ci sono giorni davvero travolgenti … ma li prendo dicendo solo ‘ok’, devo apprezzare quel che ho e farlo funzionare”.

Ha anche affermato di non volersi fermare alla sua piccola Alexis Olympia, intende avere più figli: “Voglio assolutamente avere più figli, è solo l’equilibrio la chiave, sto cercando di trovare quell’equilibrio. So che il tempo scorre, sto bene, devo capire quando accadrà, ma spero presto quando non sentirò alcuna pressione”.

Marco Mazzoni