Juan Martin Del Potro: “ora devo pensare a come guarire per poter avere una vita normale” (Video)

Queste le parole di Juan Martin Del Potro dopo la sconfitta a Buenos Aires e alla sua ultima partita in carriera da professionista? Potrebbe però giocare a Rio la prossima settimana.

“Non ho più energie per continuare a combattere, il dolore al ginocchio è troppo forte, ora devo pensare a come guarire per poter avere una vita normale”.

Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto nella mia carriera, di quello che ho vinto. Non so cosa succederà domani, sarà difficile senza tennis, senza questa vita, ma devo sistemare il ginocchio, per poter camminare senza dolore. Ciò che ho vissuto questa sera è indimenticabile. Ma se quella di oggi è stata davvero la mia ultima partita, me ne vado felice“.

“Non ho le idee chiare su Rio de Janeiro, quando ho chiesto una wild card per entrambi i tornei mi sono illuso di giocarli entrambi e credo che a Rio possavivere qualcosa di simile a quello che è successo oggi per l’affetto che la gente ha per me e per come Rio è speciale per me. Penso che mercoledì o giovedì parleremo e prenderemo una decisione, ma dico chiaramente che con o senza Rio mi ritirerò e cercherò di vivere la mia vita senza dolore”.