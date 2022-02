Tsitsipas si allena a Rotterdam con Thomas Enqvist

Nuovo coach per il greco?

Stefanos Tsitsipas è uno dei favoriti dell’ATP 500 di Rotterdam, scattato oggi nella città olandese. Il greco si è presentato al torneo dopo la buona prestazione all’Australian Open, ma soprattutto con una novità nel suo staff. Stefanos infatti è sceso in campo per i primi allenamenti insieme all’ex top 10 svedese Thomas Enqvist. Una presenza che ha immediatamente alimentato la suggestione di un nuovo coach al posto del padre, visto il rapporto particolare tra i due, esploso soprattutto lo scorso anno con più di una polemica, sia “interna” alla famiglia che per ripetuti episodi di coaching.

Dopo l’ultimo episodio nella semifinale di Melbourne, dove Tsitsipas ha ricevuto uno warning per coaching, Stefanos ha affermato di aver parlato più volte con suo padre di tale situazione, ma dice che le sue richieste di tenere un comportamento più cauto sono cadute nel vuoto. “Ne ho parlato con lui. Ci ho provato, ho passato innumerevoli ore a cercare di capirle la cosa insieme, ma fa parte di lui. Sono abbastanza sicuro che continuerò a ricevere violazioni di coaching, anche se non ascolterò mai niente di quello che dice. Ma va bene, possono farlo se credono che sia giusto”, riporta Tennishead a proposito.

Vedremo se il rapporto tra l’ex finalista agli Australian Open e il n.4 del mondo continuerà, oppure resterà solo un tentativo per affiancare un ex giocatore di alto livello al padre. Stefanos e Thomas hanno legato nel corso dell’ultima edizione della Laver Cup, dove lo svedese riveste il ruolo di vice capitano di Bjorn Borg.

Marco Mazzoni